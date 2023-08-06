"تعليم الشرابية" تشهد فعاليات النشاط الصيفي لنشاط الاقتصاد المنزلي

شهدت إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأحد، فعاليات النشاط الصيفى لنشاط الاقتصاد المنزلى بمركز تنمية القدرات بمدرسة العبور الاعدادية بنات.

وجاء ذلك تحت اشراف مرفت جرجس موجه اول اقتصاد منزلى بالادارة، وهناء فؤاد موجه اقتصاد منزلى بالادارة ، وتم تنفيذ قطع من الملابس بدون خياطة او استخدام ماكينة خياطة، تحت اشراف وفاء عبد العزيز معلم اقتصاد منزلى بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية وبمشاركة عدد من الطالبات.

توجهت إدارة الشرابية بالشكر والتقدير لاسرة الاقتصاد المنزلى بالادارة لحسن رعايتهم واهتمامهم بالطالبات، ولأسرة المدرسة بقيادة سوزان عبد الحميد مديرة المدرسة على حسن تعاونهم وحسن استضافتهم للمركز.

وجاء ذلك تحت رعاية اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، وتحت اشراف منى حسن مدير إدارة الخدمات والانشطة التربوية ، استمرارا لتفعيل خطة الانشطة الصيفية بمراكز تنمية القدرات بالادارة، وإيمانا باهمية دور الانشطة الصيفية فى نمو شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم والاستفادة من اوقات فراغهم فى ممارسة مجموعة من الانشطة التربوية المتنوعة والمحببة لديهم .