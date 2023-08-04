تعرف على شروط مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هانى فرحات، ويقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن المسابقة تضم ثلاثة أقسام، الأول: يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام، وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر سيد درويش وآخر من اختياره.

وتابع: أن القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات "القانون، والعود، والكمان" واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام، وأن يقوم بأداء ارتجال حر، وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه، وتمنح لثلاثة فائزين.

وواصل: أما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الأوركسترالى، واتيح الاشتراك به لجميع الأعمار على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالى لإحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش، وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل للفائز، والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات.

وأضاف داغر، أن التسجيل ف المسابقة يبدأ اعتبارا من الخميس 17 أغسطس الجاري، وحتى الأحد 1 أكتوبر 2023، من خلال الموقع الإلكترونى www.cairoopera.org، وقد خصصت الأوبرا البريد الإلكترونى dr.ratibacompetiton@cairoopera.org، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

