الزمالك يعلن مواعيد "التصفيات" لاختيار الناشئين والبراعم

أعلن نادي الزمالك، مواعيد التصفيات في اختبارات الناشئين والبراعم بالنادي، وذلك استعدادا للموسم الرياضي الجديد، على ملاعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

جاءت مواعيد التصفيات كالتالي :

_ السبت 5 و 12 أغسطس، مواليد 2012 و 2013 و 2014 و 2015 .

_ الأحد 6 و 13 أغسطس، مواليد 2009 و 2010 و 2011 .

_ الإثنين 7 و 14 أغسطس، مواليد 2007 و 2008 .

_ الثلاثاء 8 و 15 أغسطس، مواليد 2005 و 2006 .

_ الأربعاء 9 و 16 أغسطس، مواليد 2003 و 2004 .

وانتهت اليوم الأربعاء داخل نادي الزمالك، المرحلة الأولي من اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم على أن تبدا التصفيات من السبت 5 أغسطس .

وأقيمت اختبارات نادي الزمالك اليوم الاربعاء لمواليد 2003 و2004، بعدما أقيمت أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء الاختبارات لمواليد 2007 و2008 و2012 و2013، ومواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

ويتابع الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو الاختبارات بالنادي ومباريات فرق الناشئين وذلك من خلال تقارير مكتوبة تصل إلي الجهاز الفني، بالإضافة لحضور بعض أعضاء الجهاز الفني للمباريات المهمة داخل القطاع