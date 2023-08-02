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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: مقتل 925 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مسيرة حاولت الهجوم على سفينة حربية

سفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن مقتل 925 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال يوم واحد، وتم تدمير مسيرة بحرية حاولت ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة - في تقريرها اليومي الذي أذاعته قناة روسيا اليوم: "قام نظام كييف الليلة الماضية، بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق سفن النقل البحري المدني في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، بزورق مسير"، مضيفة أن الطاقم اكتشف الزورق الأوكراني في الوقت المناسب ودمره.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الفاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وكوبيانسك وكراسني ليمان.

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