الأرصاد تتوقع موجات جديدة من ارتفاع الحرارة خلال أغسطس الجاري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه محتمل تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الجاري، حيث أن البلاد مازالت فى ذروة فصل الصيف، وأغسطس من الأشهر التي يحدث بها ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة نسب الرطوبة، ولكن ليست بنفس الاستمرارية التي رأيناها فى شهر يوليو.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ten”، اليوم الأربعاء، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية في بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد في المناطق الحدودية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الوارد جدا تسجيل 40 درجة مئوية خلال شهر أغسطس أو أعلى منها، ولكن مدتها لن تكون طويلة حوالي 3 أو 4 أيام، وترجع مرة أخري درجة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.