«الصحة العالمية» و«يونيسيف» تؤكدان زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية في العقد الأخير

أكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف -في بيان مشترك اليوم أصدراه في جنيف بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية- أن انتشار الرضاعة الطبيعية قد ازداد ليصل إلى 48% على مستوى العالم بزيادة نسبتها 10% خلال العقد الأخير.

وأكد البيان أن حماية الرضاعة الطبيعية في مكان العمل يمكنه أن يجعل من التقدم أكبر.. ودعت المنظمتان إلى معالجة العوائق التي تواجه النساء لتحقيق الأهداف المطلوبة للوصول إلى نسبة قدرها 70% لانتشار الرضاعة الطبيعية عالميا وشددت على أن إجراءات مثل منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير استراحات للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل يمكنه أن يفيد أصحاب العمل أيضا، وليس النساء فقط حيث سيمكن من إضافة عوائد اقتصادية مع خفض نسبة الغيابات عن العمل بالنسبة للأمهات وخفض تكاليف تعيين وتدريب موظفين جدد.

وأكد بيان المنظمتين أن الرضاعة الطبيعية تمثل عنصرا مهما لحماية الأطفال من الأمراض المعدية الشائعة، كما تعزز جهاز المناعة لدى الأطفال وتوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأطفال للنمو والتطور، وحذر من أن الأطفال الذين لا تتوافر لهم الرضاعة الطبيعية يكونون أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغهم عيد ميلادهم الأول وذلك بحوالي 14 مرة مقارنة بالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط.