مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والذي يشهد العديد من المباريات الهامة على المستوى العالمي، تتصدرها مواجهات نارية في كأس العالم للسيدات، بالإضافةإلى دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمرالأوروبي.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

فيتنام X هولندا – الساعة 10 صباحا على قناةbeIN Sports HD 1

البرتغال X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 10 صباحا على قناةbeIN Sports HD 2

الصين X إنجلترا – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1

هايتي X الدانمارك – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 2

مواعيد مباريات ودية

باريس سان جيرمان X انتر ميلان – الساعة 1 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

فالميرا X تري بيني – الساعة 6 مساء

زمبرو تشيسيناو X فناربخشة – الساعة 8:30 مساء

سويفت إيسبيرانج X ذا نيو سينتس – الساعة 9 مساء

بالزان X اف كى نيمان جرودنو – الساعة 9:30 مساء

بارتيزاني تيرانا X اتلتك كلوب دي ايسكالديس – الساعة 9:45 مساء

بودوكنوست Xستروجا ترم لوم – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

باناثينايكوس X دنيبرو 1 – الساعة 8:30 مساء

باتي بوريسوف X أريس ليماسول – الساعة 9 مساء

اولمبيا ليوبليانا X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 9 مساء

سلوفان براتيسلافا X زرينيسكي موستار – الساعة 9:30 مساء