مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الإثنين، منخفضاً 97.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11692.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحفر العربية، ومهارة، والمنجم، وسلوشنز، والموارد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكوين، والتعاونية، وشركة الاتصالات السعودية، وسبكيم العالمية، والأول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.17% و6.75% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 555.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24500.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 آلاف سهم.