أهلي طرابلس يقترب من ضم نجم الإسماعيلي

اقترب عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الرحيل عن قلعة الدراويش والانتقال إلى أهلي طرابلس الليبي .

وشهدت الأيام الماضية تلقي عبدالرحمن مجدي عرضا جادا من أهلي طرابلس الليبي للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، ووافق مسئولو الإسماعيلي على العرض .

وعلى جانب آخر ، يكثف مسئولو الإسماعيلي مفاوضاتهم مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الكروي الجديد .

و تمت بالفعل جلسة بين اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي بقيادة علي أبو جريشة وعماد سليمان وصبري المنياوي مع إيهاب جلال ، ووافق المدرب على تدريب الدراويش من جديد ولكنه وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها لقبول المهمة بشكل نهائي والإعلان الرسمي .

يأتي على رأس هذه الشروط ، تأمين الفريق من الناحية المادية وصرف المستحقات المالية للفريق بانتظام حتى لا يتأثر اللاعبون في الموسم الجديد ،ويرى إيهاب جلال أن هذا الأمر مهم للغاية للحفاظ على استقرار الفريق .

كما طالب إيهاب جلال مسئولي الإسماعيلي بضرورة عدم التسرع في ملف بيع اللاعبين ورحيل عدد كبير من الفريق ، وطالب بغلق هذا الملف بالكامل وتركه له ، وينوي إيهاب جلال منح فرصة كاملة لعدد من اللاعبين لإعادة تقييمهم وعلى رأسهم صالح جمعة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الدراويش .