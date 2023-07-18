اقرأ غدا في "البوابة".. العالم يغلي.. 48 درجة مئوية في إيطاليا.. 52 بالولايات المتحدة واليابان تحذر السكان من ضربات الشمس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 19 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العالم يغلي.. 48 درجة مئوية في إيطاليا.. 52 بالولايات المتحدة واليابان تحذر السكان من ضربات الشمس

فوضى في إسرائيل.. احتجاجات شديدة ضد حكومة نتنياهو بسبب "الإصلاح القضائي"

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الاتحاد الأوروبي يستهدف إقامة شراكات مع مصر والمغرب

هجمات متبادلة.. 30 طائرة من طراز "شاهد" و6 صواريخ "كاليبر" تستهدف جنوب أوكرانيا

10% زيادة في أسعار الكهرباء بفرنسا

اختراق العدو.. الجيش البريطاني يفكك مدرعات روسية استولت عليها القوات الأوكرانية

"الجنوب يدفع الثمن".. أجاي بانجا في اجتماع مجموعة العشرين: الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع

600 مليون شخص يعانون من الفقر بحلول 2030