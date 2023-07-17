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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب 150 ألف دولار.. ميتلاند يرفض إتمام صفقة إمام عاشور للأهلي

أمام عاشور
أمام عاشور
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر الإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بشكل رسمي وسط حالة من الجدل والترقب لدى جماهير القلعة الحمراء.

وأنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع إمام عاشور منذ أيام، ووقع اللاعب على العقود وخضع للكشف الطبي وأجرى جلسة تصوير تمهيدا للإعلان عن الصفقة ولكن حدثت مفاجأة أجلت الإعلان الرسمي.

وقال مصدر بالأهلي إنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا اليوم الإثنين بعد انهاء كل الإجراءات.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" ان النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من نادي ميتلاند الدنماركي في الساعات الماضية رفض فيه استكمال إجراءات صفقة إمام عاشور.

وأضاف المصدر أن النادي الدنماركي أكد في خطابه عدم إرسال العقود عبر الإيميل للتوقيع عليها كما رفض إرسال استغناء الخاص بإمام عاشور الا بعد سداد النادي الأهلي مبلغ 150 الف دولار  قيمة العقوبات التي تم توقيعها ضد اللاعب بسبب الانقطاع عن التدريبات وعدم الالتزام بالانضمام لمعسكر الفريق. 
واشار المصدر الي ان مسئولي الأهلي تواصلوا مع إمام عاشور عقب وصول خطاب ناس ميتلاند لحل الأزمة على أن يتحمل اللاعب جزء من الغرامة ويدفع الأهلي جزء أخر.

 

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