التصديري للصناعات الهندسية: تشكيل فريق عمل لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

وأعلنت حلمي، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبولا كبيرا في القطاع وحرصا واضحا من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة، خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وأضافت، أن بعثة «EPS» أحد أهم الفعاليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة .

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وأكدت "حلمي"، أن البعثة ستكون الحدث الأكبر و الأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في: السعودية - فرنسا - عمان - تركيا - المملكة المتحدة - الإمارات - باكستان - مالطا – لبنان، وعن أهم أسواق صادرات قطاع الكابلات عام 2022، فقد تمثلت في: السعودية - المملكة المتحد’ - الكويت - الجزائر - لبنان - تركيا - ألمانيا - اليونان - فرنسا.

يشار إلى أن صادرات قطاع الكابلات شهدت نموا خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 49%؜ بالمقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2022 إذ سجلت 439 مليون دولار خلال عام 2023 حتى مايو، لتؤكد "حلمي" على أن قطاع الكابلات الكهربائية يستفيد من البعثة وهو يمثل جزء كبير من صادرات القطاع.