مبادرة رواد النيل تشارك في فعاليات «سيملس 2023» شمال أفريقيا

تشارك مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، في فعاليات سيملس شمال أفريقيا 2023 والذي ينطلق غدا الاثنين ويستمر لمدة يومين (17 و18 يوليو الجاري)، ويعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وتأتي مشاركة مبادرة رواد النيل، في إطار إتفاق الشراكة الموقعة بين المبادرة ومؤتمرات سيملس المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعقد في مصر والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، وتتيح للمبادرة والشركات المحتضنة بها العاملة في مجال التكنولوجيا المالية المشاركة في الفعاليات المختلفة لسيملس على مدار العام.

وقال الدكتور محمد عباس المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال ورئيس برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إن اتفاق الشراكة مع سيملس يتيح للشركات المحتضنة بالمبادرة عرض منتجاتها بشكل مجاني خلال فعاليات المعرض والمؤتمر، كما يتيح لهم التقاء كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية بما يتيح لها التوسع وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن المبادرة ستشارك هذا العام من خلال 3 شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومحتضنة من خلال حاضنات أعمال التطبيقات التكنولوجية، وتضم هذه الشركات، شركة «فواتيرك» التي تعمل في مجال الفواتير الإلكترونية واستخراجها وتوفيرها للشركات، وأيضا شركة «بيووت» لتكنولوجيا المدفوعات العقارية وأخيرا شركة «نقابتي» العاملة في مجال ميكنة الخدمات النقابية.

وأوضح عباس، أن مشاركة مبادرة رواد النيل في مثل هذه الفعاليات المهمة، تعكس حرص المبادرة على التواجد في أبرز الأحداث المتعلقة بمجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر، مشيرا إلى أن رواد النيل شاركت في سيملس دبي والقاهرة كما أنها حريصة على المشاركة في الفعاليات الأخرى مثل تكني سوميت ورايزأب وغيرها.

وأشار إلى أن المبادرة حريصة على استعراض الخدمات والبرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، وأيضا إتاحة الفرصة للشركات المحتضنة لديها للتواصل مع كافة الأطراف لتقييم الأفكار والمنتجات والعمل على تطويرها وأيضًا الحصول على فرص للتشبيك مع المستثمرين ورجال الأعمال.