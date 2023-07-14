الفنانة سهام على: التسويق أكبر مشاكل التشكيليين

أكدت الفنانة التشكيلية ومصممة الحلى المصرية سهام على ، أن الفن التشكيلي في حالة أفضل مما سبق، وذلك فضل المعارض الفنية المتنوعة، موضحة ان مواقع التواصل الاجتماعى لعبت دور كبير فى نشر الفنون البصرية، ودعمت التواصل بين الفنان وجمهوره.

وأشارت سهام على فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، الى ان الفنان التشكيلى يواجه مشكلة كبيرة جدا وهى التسويق لاعماله، مضيفة انها اكبرعائق بيواجه الفنان فى مسيرته الفنية.

فيما اعربت عن غضبها من وضع الفن التشكيلى فى مصر، قائلة: "الحقيقة الفن التشكيلي لم يأخذ حقه في مصر ..لم استطيع قول ان العوامل الاقتصاديه هى السبب، لان في ظل نفس العوامل الاقتصادية، هناك فنون آخرى واخده حقها".

واضافت: "اتمنى طبعاً ان الفن التشكيلي ياخذ حقه اكتر، وشعرت بفارق كبير عندما شاركت فى معارض دولية".