إنجي وجدان تتعاقد على فيلم “بلموندو” مع حسن الرداد

تعاقدت الفنانة إنجي وجدان على بطولة الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، المقرر طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2023.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد،إنجي وجدان،هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم،محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

يذكر أن إنجي وجدان قدمت مؤخرا برنامج «يالا نتكلم» والذي يقدم محتوى يمنح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، في إطار درامي، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

برنامج "يالا نتكلم" يتكون من ست حلقات مختلفة، ويقوم ببطولته سامح حسين إنجي وجدان، بمشاركة خبيرة التغذية والتربية نهى أبو ستة، المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.