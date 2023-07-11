أنوشكا: أتمنى تقديم شخصية "غزية".. والمخرجون حصروني في دور الارستقراط

تنتظر الفنانة أنوشكا عرض فيلمها الجديد "وش ف وش" المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل، والذي تقدم خلاله دور والدة الفنانة أمينة خليل، وهو يعد العمل السينمائي الأول لها، بعد أن شاركت كضيف شرف في فيلم هيبتا منذ 5 سنوات.

ويشارك في بطولة العمل : محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثى، سامى مغاورى، دنيا سامى، سلوى محمد على، خالد كمال، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، يدور الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتي الزوج والزوجة مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

وقالت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ "البوابة": قصة فيلم" وش فى وش"، خطفتني منذ اللحظات الأولى، وهذا كان دافعا كبيرا لمشاركتي فى الفيلم، بمجرد قراءة سيناريو الفيلم انجذبت للفكرة ككل وكمان للشخصية التي أقدمها، كما أن التحدى الحقيقى فى الفيلم، إن كله بيتم فى مكان واحد.

وأضافت: الفيلم يشهد مواقف كوميدية كثيرة جدًا، بجانب مواقف إنسانية أيضًا، فهو عمل مختلف، وطريقة التعامل بين المشاركين فيه غاية فى الجمال، الفيلم قائم فى الأساس على تدخل الناس فى العلاقات.

وتقول: أنا ظهرت خلال مشواري الفني في فيلمين "هيبتا" و "وسط البلد" و العملان ظهرت خلالهما كضيفة شرف، ولكن "وش ف وش" يعد أول أفلامي بشكل رسمي، فهو موضوع جاد ولكن في قالب اجتماعي كوميدي.

ولفتت أنوشكا إلى أن التعاون مع مؤلف الفيلم ومع المخرج وليد الحلفاوى، كان بسيطا وسلسا، وكان فى تفاهم كبير جدًا بيننا، وبوعد الجمهور إنه هيشوف عمل مختلف ورائع، على الرغم من أن جميع المخرجين حصروني في شخصية الأم الارستقراط، ولكن هذه المرة يخرج مني بشكل كوميدي تفاجأت بنفسي به.

وأضافت : أنا أتمنى أن يتجرأ أحد المخرجين ووضعي في شخصية "غزية"، أو وضعي في نفس أدوار هند رستم.

وعن عودتها للغناء قالت: سوف أعود للغناء بأغنية جديدة، و حفل غنائي، ولكن لن أستطيع تقديم ألبوم غنائي، وحاليا أعمل على تسجيل أغنية مع بهاء الدين محمد وهو عشرة عمر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا كان مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، أمام الفنان عمرو سعد، وشارك في بطولة العمل: درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبدالجليل، أنوشكا، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، أحمد مجدي، ندى بهجت، محمود قابيل، نور النبوي، عارفة عبدالرسول، بدرية طلبة، محمد التاجي، حسني شتا، وآخرون، وهو من تأليف ورشة «ملوك» المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.