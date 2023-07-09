الثانوية العامة 2023.. محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الامتحانات في أسبوعها الأخير

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، في أسبوعها الأخير ،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمان المحافظ "من وكيل الوزارة محمد عبد التواب" على سيرالامتحانات، ،حيث أشار الأخير إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدي" اليوم"طلاب الشعبة العلمية (علوم ) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، بينما أدى طلاب ( الرياضيات ) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)، بالتزامن مع أداء طلاب الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع ، فيما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) فترة أولى ، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة الأجنبية الثانية ) فترة ثانية ،في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى).

ووجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق.

كما تم التشديد على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة ، و التصدى لأي محاولات غش ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان، حيث أوضح وكيل الوزارة أن امتحاتات " اليوم " سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.