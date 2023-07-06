روسيا تطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين ردًا على إجراء مماثل

قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها بعدما أقدمت فنلندا على طرد دبلوماسيين روس مؤخرًا بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وتهديد سيادة فنلندا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، إن السلطات الروسية استدعت السفير الفنلندي في موسكو وأبلغته احتجاج روسيا على طرد دبلوماسيين روس من هلسنكي، كما أبلغته بطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين ردًا على ذلك الإجراء.

وشملت القائمة دبلوماسيين من السفارة الفنلندية بموسكو وعدد من العاملين بالقنصلية الفنلندية في مدينة سان بطرسبرج، واعتبرتهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.