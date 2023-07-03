نائب بالشيوخ : بيان 3 يوليو كلل ثورة 30 يونيو بالنجاح وحقق أهدافها

هنأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب،عضو مجلس الشيوخ،رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكري ثورة 30 يونيو و بيان 3 يوليو 2013.

وقال النائب إن بيان 3 يوليو كلل ثورة 30 يونيو بالنجاح ولولا هذا البيان، لما كانت الثورة ورغم عشرات الملايين من المصريين الذين شاركو فيها حققت شىء على الأرض. فبيان 3 يوليو انحياز واضح من القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصري وآماله في ثورة 30 يونيو.

وتابع خالد مصطفى عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،أن بيان 3 يوليو أكد لملايين المصريين والعالم كله أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب حماها الجيش، وكان في ظهرها للحفاظ على الوطن من الانهيار والحرب الأهلية والتفتت والفوضى. مضيفا: بيان 3 يوليو مكسب للوطن وخارطة طريق حددت ما هو قادم في مصر أنذاك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، ستظل الثورة الشعبية الأهم في تاريخ مصر والمصريين وإنه لم يأتي في تاريخ مصر منذ عقود طويلة ثورة شعبية بهذا الحجم. قائلا: إن مرور 10 سنوات أكد للجميع نجاح 30 يونيو في تحقيق أهدافها وحتمية حدوثها أنذاك. وانها لو لم تكن حدثت لكان الوطن دفع ثمنا فادحا من أمنه وسلامته واستقراره حتى اليوم.

واختتم النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، بالإشادة بتجديد الرئيس السيسي العهد مع المصريين، عبر كلمته في 30 يونيو، بقوله: أجدد معكم في هذه الذكرى الغالية العهد، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات.

ووصف النائب ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة لها، بأنها كانت ثورة شعب، سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب للحفاظ على مقدرات الوطن، وانتشاله من براثن جماعة اختطفته. قائلا: هذه هى الحقيقة مجردة والجميع يعلم حجم التضحيات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل مصر.