علي ماهر: قدمنا أداءً مشرفًا أمام الأهلي.. وأشكر لاعبي الفريق على تقديم المطلوب

تحدث علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن التعادل الذي حققه فريقه أمام نظيره الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ونظيره فيوتشر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء: أبارك للأهلي على تتويجه بدوري أبطال إفريقيا والأداء الذي يقدمه مؤخرًا، شيء يشرف وأمر فخر لمصر كلها إلى جانب عدم تلقيه أي هزيمة في الدوري منذ فترة طويلة.

وأضاف علي ماهر في تصريحاته: فيوتشر يعاني من نقص عددي خلال لقاء أمس أمام الأهلي في ظل غياب 7 لاعبين وأشكر لاعبي فريقي على الأداء، كملت الدكة بحارسين مرمى.

واستكمل في تصريحاته، لاعبي فريقي رجالة وتعمل تحت أي ظروف كما نجحوا في حصد 58 نقطة، حتى الآن وهذا أمر جيد جدا وكنا محتاجين جدا نفوق النهاردة وقدرنا نخرج بنقطة.

أما عن الهدف الذي تم إلغاءه لصالح فريقه أجاب ماهر: لا أعلم إذا كان الهدف تسلل أم لا.

واستكمل في حديثه: بنلاعب فريق كبير وليس من المنطقي الهجوم طيلة الوقت أمام الأهلي، والأهلي خطير في التحولات.

وأوضح بشأن عصبية كولر بسبب إضاعة الوقت قائلًا: لا أطالب اللاعبين بالسقوط وإضاعة الوقت، لست من هؤلاء المدربين، ربما يكون الإجهاد والإصابات سبب سقوط اللاعبين. أنا بستمتع بلعب الكرة وكنت مبسوط بوجود الجماهير.

واختتم حديثه قائلًا: علشان تلعب إفريقيا بعد سنتين إنجاز.. في الطبيعي إنك تلعب إفريقيا بعد 7 سنين.