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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة في الصف.. غرق شاب وفتاة بمياه النيل أول أيام العيد

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شاب وفتاة مصرعهما غرقا في مياه النيل بمنطقة الطلمبات بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بمنطقة الطلمبات بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما ل"حازم عبدالحكيم عارف" 22 سنة، و"أرزاق سلمان محمد محمد" 18 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم تتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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