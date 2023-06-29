بوتين: روسيا لم تنهار بسبب العقوبات الغربية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم بأن روسيا لم تنهار بسبب العقوبات الغربية لكنها فتحت مناطق تطوير جديدة أمام الشركات الروسية.

وقال الرئيس الروسي -في منتدى وكالة الاستراتيجية المبادرات وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "كما كررت، لم ينهار العالم بسبب العقوبات او بسبب انسحاب الشركات الغربية بل على العكس، اتسعت الفرص أمام رجال الأعمال الروس عدة مرات، إنهم يتخذون بشكل استباقي مجالات سوقية تصبح شاغرة ويطورون مجالات جديدة بما في ذلك التصدير وخطوط الأعمال، كما أن الاقتصاد بأكمله يتقدم نتيجة لذلك".

ولفت إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية في هذا الصدد، قائلا "لقد تحدثت عن ذلك بالأمس، عندما كنت في داغستان حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 5.4٪ في مايو على أساس سنوي".

وأوضح أن الارقام تعد بمثابة مؤشر جيد فيما يتعلق بصناعة المعالجة، لافتا الى ان "هذا ليس فقط على حساب الصناعات الدفاعية كما أن الصناعات المرتبطة بها آخذة في الارتفاع وهذا وسط انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى على مدار التاريخ المعاصر وانخفاض التضخم".

وقال بوتين، إن الشركات الروسية قادرة على تطوير الأسواق العالمية تدريجيًا، بدءًا من رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنجهاي للتعاون ودول البريكس.

وأضاف "لهذا السبب بالتحديد طلبت من وكالة المبادرات الإستراتيجية إجراء مسابقة سنوية لأفضل العلامات التجارية المحلية الجديدة على هامش المنتدى ودعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فيها".