افتتاح مبهر لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في القاهرة

أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

وحضر حفل الافتتاح انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص، بالإضافة إلى العديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والدولي والشخصيات المرموقة وجمهور من الدول المشاركة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه طابور عرض للفرق المشاركة، ثم القى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري كلمته والتي أكد فيها على ترحيبه بجميع الوفود المشاركة، وتمنى التوفيق لكل المنتخبات، مؤكدا على دعم الدولة المصرية لانجاح البطولة.

وأضاف إن الاتحاد وفر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كل السبل من أجل نجاح البطولة على الصعيد التنظيمي وكذلك على المستوى الفني لتحقيق أكبر عدد من الميداليات لمصر.

ومن جانبه أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للسباحة بالزعانف واستضافة مصر لهذا العدد من الدول المشاركة بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي التي أكدت على ثقتها في التنظيم المصري.

وشدد حطب علي ثقته بخروج البطولة بشكل مميز مؤكدا ان اللجنة الأولمبية تقف خلف جميع الاتحادات المصرية.

وقالت أنا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ أن استضافة مصر لبطولة العالم هو تأكيد علي عظمة مصر ومكانتها المميزة بين دول العالم متمنية ان تخرج البطولة بشكل عظيم مثلما شاهدت حفل الافتتاح المبهر.

وأضافت أنا مصر تملك بنية تحتية على أعلي مستوي تؤهلها دائمآ لاستضافة الاحداث العالمية موضحة أن استضافة مصر لبطولة العالم لن تكون الاخيرة حيث أن الاتحاد الدولي لديه ثقة كبيرة في القدرات التنظيمية لمصر.

واختتم الحفل ببعض العروض الترفيهية المبهرة في حمام السباحة المقامة عليه منافسات البطولة، والتي نالت إعجاب جميع الحضور.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات، وتتابعين مختلط.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.