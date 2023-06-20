أول تعليق من رئيس وزراء الهند على زيارته إلى مصر

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى: “سوف أسافر إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنني متحمس للقيام بزيارة إلى هذا البلد الصديق لأول مرة”.

وأضاف قبيل مغادرته البلاد فى زيارة خارجية متجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ومصر:"من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام. وتعكس هاتان الزيارتان، اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" خلال زيارة الرئيس السيسي.

وأكد:"أتطلع إلى المحادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه كما ستتاح لي الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر".

يقوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بزيارة لمصر خلال شهر يونيو الجارى لتكون أول زيارة يقوم بها للقاهرة منذ تقلده مهام منصبه فى عام 2014 ، وبحسب منصة شبكة تليفزيون" وايون الاخبارية الهندية " تأتى زيارة مودى لمصر فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط البلدين والعمل على زيادة تعزيزها على مختلف الأصعدة، وتأتى الزيارة ضمن نشاط خارجي لرئيس الوزراء الهندي يزور فيه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.



وقالت المصادر الهندية، إن العلاقات المصرية الهندية تشهد روحا جديدة من الانطلاق في كافة مجالات التعاون منذ الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في يناير الماضي، والتى حل فيها كضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطنى " عيد الجهورية " وذلك للمرة الأولى فى تاريخ علاقات البلدين.



وتهدف الزيارة إلى دعم علاقات التعاون في كافة المجالات، خاصة التعاون فى قطاع التعليم و التنمية البشرية وهي من مجالات التعاون التى ستشهد زخما فى الفترة القادمة، حيث عبرت مصر عن رغبتها فى إقامة مركز ضخم للتعليم العالى الهندى فى مصر يحاكى " المعهد الهندى للتكنولوجيا (IITs) .