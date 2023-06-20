الشناوي يتلقى عروضا سعودية بالجملة

تلقى محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من العروض الشفهية عن طريق بعض الوسطاء من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

الشناوي تلقى تأكيدات من الوسطاء أن عدة أندية خصوصا أندية الوسط في الدوري السعودي أبدت رغبتها القوية في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ويعد الثلاثي ضمك والخليج والاتفاق من أبرز الأندية المهتمة بضم محمد الشناوي في الموسم، كما أن الشناوي أخطر مسئولي النادي الأهلي في وقت سابق بوجود عرض بالفعل من الدوري السعودي ولديه رغبه في الاحتراف لمدة موسمين خصوصا أن راتبه سيتخطى 3 مليون دولار.