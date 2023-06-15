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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط طفلة من الطابق الثاني بمنطقة المعتمدية في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيبت طفلة في عقدها الأول إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة الشقة محل سكنها بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع إبراهيم الريس بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفله تدعي "جني عبدالناصر حسن" في العقد الأول من عمرها بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت مصابه جري نقلها إلي مستشفي بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهلية المصابة ايدوا ما جاء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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