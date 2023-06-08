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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أولياء التلاميذ في ولاية يوتا الأمريكية يحتجون على سحب كتاب الإنجيل من المدارس

نسخة من الانجيل
نسخة من الانجيل
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عرضت فضائية يورونيوز ، فيديو لاجتماع أولياء تلاميذ ومشرعون في مبنى الكابتول لولاية يوتا الأمريكية، احتجاجا على سحب كتاب الإنجيل من عدد من المدارس.

ورفع الأولياء والأطفال لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "الإنجيل هو الكتاب المدرسي الأول"، و"احذفوا المواد الإباحية وليس الإنجيل"، قائلين إن الغضب انتابهم عندما أعلنت مدرسة دائرة ديفيس في يوتا أن لجنة مكلفة بالمراجعة خلصت إلى أن الإنجيل يعد عنيفا وسوقيا بالنسبة للأطفال.

ويزعم الأولياء وغيرهم أن النصوص الواردة في الإنجيل، والتي لها علاقة فيما اعتبر عبارات عنيفة وسوقية، تحتاج إلى أن يتم الحكم عليها في سياقها التاريخي، وليس في معناها الظاهر.

ويأتي سحب الكتاب بعد أن اعترض عليه شخص باعتبار ذلك تعليقا نقديا، مرتبط بقانون يوتا الجديد الذي يسمح بالطعن في مضامين الكتب.

مبنى الكابتول ولاية يوتا الأمريكية سحب كتاب الإنجيل أولياء تلاميذ الإنجيل