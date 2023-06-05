أمير رمسيس يتحدث عن استمرارية مهرجانات السينما في حلقة نقاشية بشنجهاي

يُشارك المخرج أمير رمسيس في حلقة نقاشية بعنوان صمود واستمرارية مهرجانات السينما وذلك في الدورة الـ 25 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، والذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 9 وحتى 18 يونيو الحالي.

وصرّح أمير رمسيس عن مشاركته في مهرجان شنغهاي "هذه أول زيارة لي لمهرجان شنغهاي رغم مشاركة فيلمي حظر تجوّل في المسابقة الرسمية، ولكن كان أثناء جائحة كورونا، فهذه الدورة هي الميدانية الأولى لمهرجان شنغهاي بعد الجائحة، وبالطبع لاحظنا المتغيّرات التي حدثت في المشهد السينمائي في الآونة الأخيرة، لذلك كان ضروريًا أن نطرح أسئلة حول استمرارية المهرجانات وقدرتها على البقاء في ظل تغيّر السوق وتواجد المنصات وانحسار دور العرض".

وتابع أمير "ونركز نحن في مهرجان القاهرة أيضًا بمشروع طويل المدى لبحث وضع المهرجانات، بدأناه في مهرجان كان السينمائي بالمشاركة في ورشة عن الصحة النفسية للعاملين بالمهرجانات السينمائية، ومع استمرارية بحثنا، نشارك ضمن بروتوكول تعاوننا مع مهرجان شنغهاي في برنامج الحبل والطريق لنرى ما يمكننا فعله لاستمرار الفعاليات السينمائية".