تفاصيل مقتل شاب على يد 3 لصوص بقنا لسرقة دراجته النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر بقنا وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (جثة أحد الأشخاص "متوفـى إثر إصابته بعيار نارى"، سائق "مصاب بعيار نارى" - مقيمان بدائرة القسم).

وبسؤال الـمصاب قرر أنه حال إستقلاله دراجة نارية قيادة المتوفـى وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز فوجئا بقيام مجهولان بمحاولة إستيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا وعلى إثر ذلك قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما، مما أدى لحدوث إصابتهما.. وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفـى بأحد المصارف المائية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الدراجة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.