صدر حديثا.. "معنى الأشياء" للمفكر الأردني فهمي جدعان

أصدرت "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" حديثًا كتاب جديد للمفكر الأردني فهمي جدعان بعنوان "معنى الأشياء.. رسالة في الجوهريّ من وجودنا المباشر".

وبدأ المؤلف محتوى الكتاب: "في مدينة بلا أسوار، هي مدينتنا العربية، تتدافع بلا رحمة النظم والأفكار والإرادات والأهواء والرغائب. وعند بواباتها تتحفز كتائب الثأر والإفناء والاغتصاب، وفي أعطافها تنتشر أعلام الشك والحيرة وزيغ البصر والظنون والقلق والغضب، ويعلو الشر على الخير، والظلم على العدل، والاستبداد على الحرية."

وتابع: "وتتيه قيم الرحمة والعدالة والكرامة والصداقة والحب والأصالة والإيمان على معانيها في معركة الحياة والموت، أو "الحياة الموت"، ما "القول" الذي يستطيع المفكر، في حدود عقله التأمليّ، المعرفيّ والوجدانيّ أن يرسله في مدى البقاء أو الفقد كي لا تظل المدينة بلا أسوار، وكي يكون العمر الذي كان عمرًا سيكون؟ ".