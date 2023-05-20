توتنهام بالقوة الضاربة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام، تشكيل الفريق الذي سيواجه ضيفه برينتفورد، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف توتنهام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويقود هجوم الفريق هاري كين إلى جانب هيونج مين سون وديان كولوسيفسكي.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام برينتفورد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

خط الدفاع: إيميرسون - دافينسون سانشيز - كليمونت لينجليت

خط الوسط: أرنو دانجوما - أوليفر سكيب - يفيس بيسوما - بن دافيز

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - هيونج مين سون

ويحتاج توتنهام للفوز بالمباراة لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة فيما يسعى برينتفورد، هو الآخر، لاقتناص الثلاث نقاط واللعب في البطولة الأوروبية حيث يأتي في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

من جهة أخرى، يبدأ برينتفورد المباراة بتشكيل كالتالي: