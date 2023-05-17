بيراميدز يهزم راية بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. صور

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق راية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ٣٢.

سجل هدفي بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقتين 15 و85 من المباراة، وأهدر كريم حافظ ظهير أيسر الفريق ضربة جزاء في الدقيقة 16 من بداية اللقاء.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره راية في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر، علي جبر، رمضان صبحي، محمد صادق، هشام محمد، أحمد فتحي، محمود صابر، دودو الجباس، فخري لاكاي.