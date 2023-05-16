ضبط مستحضرات طبية وأغذية فاسدة في حملة تموينية بطور سيناء ونويبع (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، من ضبط كميات من المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية بأحد الصيدليات، وكذا ضبط كميات أخرى مجهولة المصدر في أحد محال المستلزمات الطبية وجرى الضبط والتحفظ وإخطار النيابة العامة وكذا تحرير أربعة محاضر ، ومحضرين بيع بأزيد من السعرالمعلن ، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، في حملة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بمدينة طور سيناء، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصري وحماية المستهلك ومباحث التموين.

وفي مدينة نويبع، تمكنت حملة مشتركة من التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، ومجلس المدينة، وهيئة سلامة الغذاء، من ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى في أحد السوبر ماركت، كما جرى تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لمخبز سياحي عدم التزام بالاشتراطات الصحية.

وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق بوجود حملات مشتركة بين جميع الجهات الرقابية.

وكانت شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، قد شنت الشهر الماضي، بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الأدوية، اليوم الخميس، حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن غلق صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود صيدلي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وكذا مصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرى بصيدليتين.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة 19 خط تليفون؛ لمخالفتهم قانون الاتصالات لبيعهم فى محلات غير مرخص لهما بذلك وايضا تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محضرين بيع بأزيد من السعر ، وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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