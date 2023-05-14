وكيل الأزهر يستقبل عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا لبحث التعاون

استقبل فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور بولنت أوتشر، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا، رئيس أكاديمية الدعاة بألمانيا، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

قال وكيل الأزهر إننا مؤسسة منفتحة وتعمل على التعاون مع الجميع لنشر السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر والحوار، مؤكدا أن المؤسسات الدينية عليها دور مهم في حماية المجتمعات فكريا وخاصة في المجالين الديني والتوعوي.

وبين أن الأزهر اكتسب ثقة الجميع وأصبح منارة للعالم كله بسبب اعتداله ووسطيته وبُعده عن الغلو والتطرف والتشدد.



وقدم الدكتور بولنت أوتشر، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا الشكر والعرفان للأزهر الشريف على جهوده الكبير في خدمة الإنسانية والمسلمين في كل أنحاء العالم.

وأكد أن الأزهر الشريف من أقدم وأعرق المؤسسات الدينية التي تلقى قبولا عند الجميع بسبب وسطيتها واعتدالها والتي نعمل على أن نسير على نهجها في معهد الدراسات الإسلامية بألمانيا.