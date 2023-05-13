بالصور.. منة فضالي تثير الجدل بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورا جديدة لها.

وظهرت من خلال الصور بإطلالة جريئة مما أثار الجدل وهاجمها بعض المتابعين فى التعليقات "بحبك جدا بس ليه الصور دى"، "إحنا فى مجتمع شرقى"، "بتعملى إغراء يعنى".

يشار إلى أن الفنانة منة فضالى تقضى إجازتها فى دبى منذ فترة، وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها على السوشيال ميديا بشكل مستمر .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالى فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، مى كساب، منة فضالى، زينة، هالة صدقى، عصام السقا والإخراج محمد سامى .

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