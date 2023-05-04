مهرجان مالمو.. الفيلم الفلسطيني "عَلَم" يحصد جائزة أفضل إخراج





فاز الفيلم الفلسطيني عَلَم للمخرج فراس خوري بجائزة أفضل إخراج ضمن ختام فعاليات النسخة الــ13 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وتسلم فِراس الذي كان حاضرًا حفل الختام جائزة أفضل مخرج، لتضاف إلى الجوائز التي سبق ونالها الفيلم ومن أبرزها ثلاث في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم.



كما حصل الفيلم التونسي “تحت الشجرة” للمخرجة أريج السحيري على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان وهو الفيلم الذي كان قد تم اختياره لتمثيل تونس في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي,

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

تحت الشجرة من إخراج أريج السحيري ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا، باقي همان، وبطولة فداء الفضيلي، فاتن الفضيلي، أماني الفضيلي ، سمر سيفي، وعبد الحق المرابطي، وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر سنًا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.