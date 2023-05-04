السوبر المصري.. بيع 29 ألف تذكرة لمباراة الأهلي وبيراميدز

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري والذي يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، عن عدد التذاكر المباعة حتى الآن لحضور اللقاء للجماهير.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وأكد مسئولو مجلس أبوظبي الرياضي عن أنه حتى الآن وصل عدد التذاكر المباعة إلى ٢٩ ألف تذكرة، بينما السعة الرسمية لملعب محمد بن زايد تصل إلى ٣٢ ألف مشاهد.

وخلال الاجتماع الفني، أكد مسئولو مجلس أبوظبي عن أن عمليات بيع التذاكر متواصلة ومستمرة خلال الساعات الجارية بكثافة مع توقعات بأن يتم بيع كامل السعة الرسمية للاستاد قبل انطلاق المباراة.