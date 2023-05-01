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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباكات متقطعة في عدة مدن سودانية رغم سريان الهدنة بين الأطراف

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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اندلعت اشتباكات متقطعة في عدة ولايات ومدن سودانية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع سريان الهدنة المقررة بين الأطراف السودانية، وبعد أن وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في عدة مناطق سودانية كان أبرزها كافوري والمنطقة الصناعية وسط مدينة الخرطوم بحري، مع رصد تصاعد لألسنة اللهب والدخان في عدة مناطق منها مناطق محيطة بالقصر الجمهوري بالعاصمة.

يأتي ذلك فيما يستمر تحليق الطائرات الحربية والمقاتلات السودانية في سماء الخرطوم ومدينة أم درمان، بالتزامن مع محاولات الجيش السوداني إعادة الحياة تدريجيًا إلى تلك المناطق التي عمتها الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

كما دوت عدة انفجارات في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، ومناطق حدودية ناحية الجنوب، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأمم المتحدة من خرق الهدنة المتكرر في السودان، بعد الإعلان عن الموافقة على تمديد الهدنة.

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