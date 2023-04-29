كندا تدرب قوات أوكرانية في بولندا على إزالة الألغام

تقوم مجموعة من مدربي المتفجرات في القوات المسلحة الكندية بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، في بولندا، على "السلامة من الألغام"، كجزء من عملية "يوني فاير" للتدريب العسكري ومهمة بناء القدرات.

وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "مع احتدام القتال مع روسيا، يواجه الجنود والمدنيون الأوكرانيون تهديد المتفجرات في ساحة المعركة. وساعدت فرقة من المهندسين القتاليين الكنديين أوكرانيا على التخفيف من هذا التهديد كجزء من عملية "يونيفاير"، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وقام الملازم جاك بيكورا من القوات الكندية بشرح كيفية قيام فريق خبراء المتفجرات التابع له بتعليم الجنود الأوكرانيين العديد من المهارات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لهيئة الأركان العامة، فإن أفراد القوات المسلحة الكندية موجودون على الأرض في بولندا لتقديم خبراتهم التدريبية وتوجيه المدافعين الأوكرانيين بشأن التعامل مع الأسلحة، وضمان استعدادهم العملياتي.

يشار إلى أنه منذ إطلاق عملية يونيفاير في عام 2015، دربت القوات المسلحة الكندية أكثر من 35 ألف فرد من أفراد الجيش والأمن الأوكراني على تكتيكات ساحة المعركة والمهارات العسكرية المتقدمة.