وصفته المحكمة بالتاريخي.. حبس شاب عامين بتهمة تعاطي الترامادول والهيروين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة شاب في القليوبية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف جنيه، لتعاطيه مخدري الترامادول والهيروين، رغم عدم حيازته لهما وبراءته من تهمة تعاطي مخدر الحشيش الذي جرى ضبطه بحوزته.

واستندت المحكمة فى حكمها الذي وصفته بأنه تاريخي إلى إدانة المتهم من قبل النيابة العامة مستندة إلى التحليل المعملي للطب الشرعي بمركز السموم والذي أجرته وباشرته النيابة العامة بمعرفتها وتحت إشرافها.

منوهة في حيثيات حكمها إلى أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل وفق المادة 22 إجراءات جنائية، وأن كافة إجراءات التحقيق التي تقوم بها وفق نص المادة 200 إجراءات جنائية منتجة لآثارها لا يشوبها ثمة بطلان ومنفصلة ومنبتة الصلة عن إجراءات الضبط والقبض والتفتيش السابقة عليها والمحررة بمعرفة ضابط الواقعة، وأنه كان ثبت لديها عدم تعاطية لمخدر الحشيش وفق ما سطره الضابط، فقد برأته من تلك التهمة وإدانته عما ثبت لديها من تعاطيه مخدري الترامادول والهيروين وفق عينتي البول والدم التي أمرت النيابة العامه بإجرائهما، وهو الأمر الذي يعد كافيا لاعتبار المتهم متعاطيا حتى ولو لم يضبط معه هذا النوع من المخدر.

كما نوهت المحكمة في ختام حكمها إلى أنها طبقت ما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض الحديثة في هذا الصدد، مؤكدة على أن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بنفسها لا توسم بالبطلان ومنبتة الصلة عن واقعة الضبط.

ولفتت المحكمة إلى أن إجراء التحليل المعملي للمتهم بمعرفة النيابة صادف صحيح القانون والمشروعية القانونية وكاف لإدانة المتهم حتى ولو لم يضبط مع المتهم المخدر.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد ضبط المتهم خلال أحد الأكمنة الثابتة على كورنيش النيل بشبرا الخيمة، أثناء قيادته لسيارته حضر المتهم يقود سيارته وهو يدخن سيجارة، وأثناء ذلك قام المتهم بإلقاء السيجارة فالتقطها الضابط وتبين أن بها مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر معه على علبة بها 8 سجائر محشوة بالحشيش، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قامت بالتحقيق وتم اجراء تحليل له بمعرفتها بمركز السموم فجاءت النيتجة سلبية لمخدر الحشيش ولكنه إيجابى لمخدرى الترامادول والهيروين وعلى ذلك قام دفاع المتهم بالدفع بالبطلان استنادا إلى التحليل، إلا أن المحكمة أخذت بإجراء النيابة بما أنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى الضبطية القضائية فقد أسفرت الضبطية عن تعاطى المتهم للترامادول والهيروين حتى ولو لم يتم ضبطهما بحوزته.