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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تشتري أسلحة روسية وأمريكية بـ200 مليون دولار

صواريخ
صواريخ
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كشفت وسائل إعلام هندية، أن الهند أتمت صفقة بينها وبين الجانب الروسي والأمريكي لشراء كمية من الأسلحة بمعدل حوالي 200 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الهند اشترت 20 صاروخًا من طراز "كروز كلوب"، وهي نوعية من الصواريخ المضادة للسفن، وكذلك معدات صواريخ "هاربون" من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضًا تكنولوجيا صواريخ مضادة للسفن.

وأكدت الصحيفة، أن القوات البحرية الهندية وصلت إلى مراحل متقدمة في تسليحها بفضل صفقات التسليح التي تبرمها الهند مع الدول الكبرى، مشيرة إلى أن تلك الصواريخ من أكثر الأنواع تطورًا في المواجهات العسكرية البحرية.

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