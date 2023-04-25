حبس سائق توك توك قتل عاملا وأصاب نجله في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس سائق توك توك لاتهامه بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .

وتعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنه نافذه بالقلب ، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم ، مقيمان بدائرة القسم ) أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .



بالإنتقال وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته ، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة , وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.