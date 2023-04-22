مسارح الرياض والدمام تشهد عروض "غرفة 13" و"ذا إيليت" و"كوميديا العيد الارتجالية"

تعود مسارح العاصمة الرياض مجددًا لتقديم عروضها ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر من خلال فعاليات العيد 2023، إذ تنظم الهيئة مسرحية كوميدية بعنوان "غرفة 13"، وعرض ذا ستاند أب كوميدي بعنوان "ذا إيليت" خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري، وذلك لتوفير مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين والزائرين للاحتفال بالعيد.

ويحتضن مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي، مسرحية "غرفة 13"، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية تدور أحداثها حول رجل وامرأة يقضيان شهر عسل في فندق صغير في غرفة 13 بعد عام من وفاة مسن مصاب بالزهايمر ودّعه أبناؤه في الغرفة نفسها، رافقه وقتها ممرض بدلًا من إيداعه في دار للرعاية خوفًا من أقربائهم، ولكن بعد أيام قليلة يتوفى المسن وتسكن روحه الغرفة، لتظهر وتبدأ الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي مع إقامة الزوجين في الغرفة نفسها.

ويؤدي أدوار المسرحية كل من الفنان عبدالناصر درويش، سلطان الفرج، حسين المهدي، فاطمة العبدالله، حسين الحشاش، منال الجارالله، أريج العطار، وحيد، مي حسن، وهي من تأليف فاطمة العامر، وفكرة وإخراج يوسف الحشاش، وتُعرض على مدى ثلاثة أيام بدءًا من 24 حتى 26 أبريل الجاري.

فيما يقام عرض ذا ستاند أب كوميدي بعنوان "ذا إيليت" على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي، والذي يقدم عروضًا اجتماعية كوميدية ساخرة، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 28 أبريل الجاري، وهي من بطولة كل من: أحمد خيري، وأحمد عصام السيد، وطه دسوقي، ومحمد أشرف، ومحمد حلمي، ومصطفى عباس، ووليد المغازي.

ويحتضن مسرح "كواليس" في الدمام عروض كوميديا العيد الارتجالية من بيت الكوميديا، وتمتد لثلاثة أيام خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل الجاري، من الساعة 10 مساء حتى 12 بعد منتصف الليل، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وهم: إبراهيم الحجاج، فيصل الدوخي، سعيد صالح، محمد القحطاني، محمد جميل، مهدي الناصر، وراكان الظافر.

وتتمثل فكرة عروض العيد ارتجالية في إقامة ليلة كوميدية ممتعة ومختلفة عن المألوف، حيث يشارك فيها فريقين من الممثلين المحترفين في الارتجال، ويتكون العرض من 6 فقرات مختلفة، ويقوم الجمهور بالإشارة إلى الفقرة التي يودون رؤيتها، وبعد ذلك يبدأ الفريقين في تنسيق سير أحداثها بطريقة احترافية ومضحكة، ليشعر الجماهير بالإثارة والحماس من خلال تأدية الممثلون دورًا مختلفًا في كل فقرة، إذ سيلامس الجمهور هذه المسابقات المثيرة وسيلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير كل فقرة.