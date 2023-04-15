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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص لتصنيعهم أدوية مجهولة المصدر بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي 3 أشخاص لتصنيعهم أدوية مجهولة المصدر بمدينة نصر .

 تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (سائق - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله سيارة "ملكه" ، وعثر بداخلها على (61 عبوة لعقاقير طبية – جوال به كمية من أقراص مجهولة المصدر بداخله  54 علبة فارغة مُعدة للتعبئة مجهولين المصدر).. بمناقشته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتصنيع العقاقير الطبية وتخزينها داخل شقة سكنية ومخزن كائنان بذات الدائرة بالإشتراك مع الثالث ، وعثر بداخل الشقة والمخزن على (كمية من عبوات بلاستيكية خاصة بتعبئة الأدوية  فارغة - كمية من الكبسولات والأقراص الطبية فارغة ومعبئة – عدد من الأجولة بداخلها مواد "بنية وبيضاء اللون" – كميات من الأشرطة والعقاقير الطبية والأعشاب الطبيعية - ماكينة طباعة - كمية من الإستيكرات– كمية من المواد الخام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 8 ماكنية تصنيع الأدوية وتجهيزها – 2 كمبروسر).. وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصنيع الأدوية بإستخدام المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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