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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإفراج عن 210 آلاف طن أعلاف بــ 97 مليون دولار خلال 5 أيام

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

واضاف "القصير" أنه خلال خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023 تم الإفراج عن 210 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وتابع أن الإفراج شمل  162 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 أبريل 2023) 3.756مليون طن منهم 2.702مليون طن ذرة ، 1.054 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.850مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من السيد رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

أعلاف الذره فول الصويا