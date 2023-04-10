الأرصاد: أمطار رعدية وسيول ورياح مثيرة للرمال والطقس اليوم مائل للحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وحار علي جنوب البلاد، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة علي جنوب البلاد.

ويشهد الاثنين أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة رعدية على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وامطار متوسطة رعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، و تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من وسط وجنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغري 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 30 والصغري 17 ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 22 درجة .