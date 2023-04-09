محافظ دمياط تتابع تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد.



تفقدت المحافظ خلال الجولة مركز الخدمات الحكومية بعد انتهاء كافة الأعمال به، كما تابعت الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة الصحية الذى بلغت نسبة التنفيذ به ٨٥% ، وكذا الموقف التنفيذى النهائى بالسوق الحضارى وموقف سيارات الأجرة حيث يشملا كافيتريات ودورات مياه و مزودتين بمظلات ..

كما تفقدت الوحدات السكنية بمشروع سكن كريم الذى يتضمن ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ وحدة .

شددت "عوض " على سرعة إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التى تم الانتهاء من كافة الأعمال بها ، وتوصيل المرافق للموقف و السوق، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بكل منشأة ، كما وجهت برفع المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية للمشروعات بالقرية ، مشددة على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة أعمال الرفع بشكل دورى.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دورى لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وخدمة الأهالى وتوفير حياة كريمة لهم، و تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ..

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد لتشمل تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابعًا.