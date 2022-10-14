ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 11:26 م

أقام قصر ثقافة ملوي في محافظة المنيا أمسية شعرية بمناسبة إحتفالات أكتوبر تبارى فيها الشعراء بالعديد من قصائدهم الوطنية وتنوعت القصائد بين الفصحى والعامية، وهم الشاعر عاطف المنشاوي والشاعر عاطف شعبان والشاعره صبريه عربي.

وأقام بيت ثقافة مطاي محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر" تضمنت أهم نتائج هذا النصر فحرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل الغاصب، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة فى النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة، من نتائجها تحقيق الجيش المصري أهدافه الاستراتيجية من الخطة بدر بنجاحه في تثبيت قواته على الضفة الشرقية للقناة حتى مع وجود ثغرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث.

قدمت مكتبة قلوصنا الثقافية مناقشة كتاب بعنوان "احكي لكم عن الكمبيوتر " قدمتها مريانه حنا، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب صدى السنين تأليف عبدالحميد جوده السحار، ناقشته أميمة على.