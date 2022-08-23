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الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا في العراق خلال الأسبوع الماضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد وحتى الآن بلغ 2456555 إصابة توفي منها 25343 شخصًا.

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