خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة بكورونا في العراق خلال الأسبوع الماضي

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 12:39 ص

سجل العراق خمس وفيات وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن العدد التراكمي للإصابات بالفيروس منذ انتشاره في البلاد وحتى الآن بلغ 2456555 إصابة توفي منها 25343 شخصًا.