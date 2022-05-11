بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 11/مايو/2022 - 04:45 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 2.44%، مسجلا 12.666,75 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.86% ليستقر عند 1.022,75 نقطة، كما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.53% مسجلا 950,41 نقطة.