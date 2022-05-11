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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 2.44%، مسجلا 12.666,75 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.86% ليستقر عند 1.022,75 نقطة، كما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 2.53% مسجلا 950,41 نقطة.

بورصة المغرب انخفاض